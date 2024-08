Urso e il gioco delle tre case automobilistiche cinesi Nuovo attacco a Stellantis | Noi gli impegni li abbiamo rispettati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si è riunito al ministeroImprese e del made in Italy l’ennesimo tavolo sul settore dell’auto, presenti i sindacati di categoria, i rappresentantiimprese e della filiera e di enti locali. Un incontro particlaremente atteso dopo le indiscrezioni di martedì in merito a trattative in corso tra governo e il produttore cinese Dongfeng per l’apertura di un sito produttivo in Italia. “Ad oggi, sono stati sottoscritti Nda (accordi di riservatezza, ndr) e MoU tra il Mimit e tre. In agosto e settembre sono previsti ulteriori incontri con impresedell’automotive”, avrebbe spiegato il ministro Adolfo, durante l’incontro. Il secondo nome dovrebbe essere quello di Chery.