Tutela della legalità | siglato protocollo tra Ministero dell' Interno e Snam

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 –ild’intesa per lae il contrasto alle infiltrazionicriminalità organizzata nelle attività che caratterizzano il core business del Gruppo. L’accordo è stato sottoscritto oggi al Viminale dal ministro, Matteo Piantedosi, e dall’amministratore delegato di, Stefano Venier. L’intesa si inserisce in una più ampia strategia di sistema-Paese e di partenariato pubblico-privato e rafforza la cooperazione su scala nazionale in materia di sicurezza pubblica e di. L’obiettivo è quello di garantire una sempre maggiore’economia legale, anche in considerazione’impegno assicurato dall’azienda per la realizzazione, nei prossimi anni, di importanti opere strategiche, alcunee quali in attuazione del Pnrr.