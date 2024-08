Tre scimpanzé su un ponte ferroviario Banksy continua il safari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Treche volteggiano su undella ferrovia di Brick Lane, nella zona est di Londra.con questi tre stencil neri il '' ormai giornaliero di. Anche la nuova opera, dopo la capra in bilico a Kew Bridge e i due elefanti di ieri a Chelsea, è stata pubblicata dallo street artist sui suoi canali ufficiali, il profilo Instagram e il sito.co.uk. "Proprio a Brick Lane - ricorda Stefano Antonelli, autore con Gianluca Marziani di una biografia del famigerato street artist e curatore di diverse sue mostre in Italia -cominciò a creare i suoi primi graffiti negli anni Duemila. Qui, il pub Dragoon Bar era il punto di incontro di molti artisti". Come interpretare questo ulteriore intervento? "Insieme con i topi - osserva - glisono una figura tipica e totemica di. Sono rari gli artisti che rendono protagonisti gli animali.