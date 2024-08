Tempesta di fulmini a Busto Garolfo | colpita una villetta quartiere senza elettricità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Milano) – Momenti di paura oggi pomeriggio mercoledì 7 agosto - aquando attorno alle 17 un fulmine che si è abbattuto su unaall’altezza del civico 65 di via S. Francesco. Alla bomba d’acqua che, nel tardo pomeriggio, ha interessato tutto il Milanese è seguita unadi. A farne le spese i residenti nelaffacciato su piazza Mercato che più di tutti hanno sentito il boato causato dal fulmine abbattutosi nella vicina via S. Francesco rimanendo per qualche tempoenergia elettrica. Per la famigliadirettamente dalla saetta è andata peggio, la scarica elettrica ha incendiato il sottotetto dal quale è fuoriuscito fumo e un forte odore di bruciato.