T-shirt over e tye-dye | la Surfer Nephew è il trend del mese sempre secondo Tik Tok

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si chiamaed è, dopo la Desert aunt, il nuovoe mood di quest’estate. I social, e comein particolare Tik Tok, continuano a proporci nuovie nuove inspo per i nostri look estivi. Se la desert aunt, appunto, era quella zia che portava ai nipoti souvenirs dei suoi safari in Africa, la nipoteè quell’aesthethic pensata per le donne che non amano prendersi troppo sul serio. Infatti, è proprio nei look dall’attitudine rilassata e disinvolta che trova gli unici protagonisti dei look di questa stagione. E, diciamoci la verità, ma con questo caldo chi ha voglia di fasciarsi in vestiti stretti e sintetici? Così, possiamo vedere quali sono le migliori opzioni di look. Ma soprattutto, come icambiano veramente il mercato, con i nuovi dati sulle tendenze.