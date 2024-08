Svaligiata la villa di Tom Hanks da 26 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – Laa Los Angeles degli attori Tome Rita Wilson è stata. La notizia arriva dal sito americano TMZ: il furto è avvenuto circa un mese fa, ma è stato reso noto soltanto ora, e la coppia sta calcolando il valore di quanto è stato portato via. Secondo i media statunitensi, la casa ha un valore di circa 26di, ma TMZ chiarisce che i ladri non sono entrati nella residenza principale ma in una seconda abitazione sempre all’interno della stessa proprietà.e Wilson erano fuori città e la banda ha rotto un vetro in pieno giorno per entrare nella casa: nonostante sia scattato l’allarme, i ladri sono comunque riusciti a portare via molto.