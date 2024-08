Skateboard Keegan Palmer esalta Place de la Concorde | doppietta d’oro alle Olimpiadi! Alex Sorgente 6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha regalato grandi emozioni all’Italia, che si è appassionatogare didi Parigi 2023, andate in scena nella splendida cornice dide la. L’azzurro è stato eccezionale a qualificarsi alla finale del Park e, una volta entrato tra i migliori otto skater del globo, non si è tirato indietro e ha tentato il tutto per tutto, cercando di mettere in mostra il suo talento e provare a lottare per le medaglie. Nella prima run ha commesso un errore nelle battute iniziali (22.80), nella seconda non è stato impeccabile sui salti (84.26, sarebbe potuto andare oltre con una prestazione magistrale), nella terza ha attaccato incappando in una caduta proprio sul più bello (63.76).