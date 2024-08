PS5 raggiunge 617 milioni di unità vendute ma le vendite sono in calo rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sony ha condiviso il resoconto finanziario del primo trimestre dell’anno fiscale 2024, rivelando che PS5 ha venduto 2,4didal primo aprile al 30 Giugno 2024, facendo salire la console ad un totale di 61,7di pezzi venduti in tutto il mondo. Questo risultato è stato però frutto di unsensibile delleallo stesso periodo dell’anno scorso (nello specifico del 27%), visto che 12 mesi fa PlayStation 5 riuscì a vendere ben 3,3di. Fatta questa precisazione, i risultati generalistati positivi per Sony Interactive Entertainment, poiché lenel segmento “Giochi e Servizi di Rete” hanno goduto di un aumento del 12% su base annua, con il reddito operativo in crescita del 32%, passando da 49,2 miliardi di yen (circa 336di euro) a 65,2 miliardi di yen (circa 444di euro).