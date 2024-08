Paura per Pax Jolie Pitt il figlio di Brad e Angelina in terapia intensiva | Incidente con la bici elettrica ha subito un trauma complesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Paxè stato dimesso dalla. Il terzoadottivo diera stato ricoverato in ospedale il 29 luglio scorso dopo essere rimasto vittima di un gravementre guidava la sua. Come ha scritto People il ragazzino ventenne, di origini vietnamite, “haune ora dovrà affrontare un lungo percorso di recupero e fisio”. La dinamica dell’è stata ricostruita da diversi siti web statunitensi e vedescontrarsi contro una macchina ferma ad un incrocio in una strada trafficata di Los Angeles. Il conducente dell’auto è stato il primo a prestare soccorso al ragazzo che si è ritrovato con una ferita alla testa e con un’anca dolorante.