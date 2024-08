Parigi 2024 follia Thomas Craig | Il giocatore di hockey colto in fragrante mentre acquistava cocaina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si è dovuto aspettare la seconda settimana per il più grande, clamoroso e roboante scandalo delle Olimpiadi di. Nella giornata di oggi, mercoledì 7 agosto, le autorità francesi hanno annunciato che nella notte di martedì è stato arrestato(detto Tom), notodisu prato in forza alla Nazionale australianain fragranza di reatostava acquistando della. L’oceanico è rimasto vittima di un’operazione di polizia nella notte tra il 6 e il 7 agosto. Gli agenti nello specifico hanno notato lo scambio illegale di sostanze proibite in un edificio sito nel nono arrondissement della Capitale francese, arrestando sia lo spacciatore (un giovane nato nel 2006) che l’acquirente, poi palesatosi come membro del team australiano.