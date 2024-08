Omicidio Sharon Verzeni sequestrati coltelli nella zona del delitto | atteso esito esami

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sono ancora molti, a distanza di una settimana dall', gli interrogativi sulla morte di, le donna di 33 anni uccisa a coltellate in strada la notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate a Terno d'Isola. Ieri i carabinieri hanno trovato diversinelle zone attorno a quella dell’aggressione: non ce ne sarebbero di sporchi di sangue (come invece era emerso in un primo momento, ndr). Saranno comunque tutti analizzati alla ricerca di eventuali tracce. Nel contempo è stato scoperto che, mentrecamminava e veniva uccisa, nelle strade lì attorno stavano circolando una decina di persone, a piedi, in bici o in auto. Lanon era quindi deserta e una di queste persone potrebbe aver notato qualcosa o qualcuno di loro potrebbe essere un sospetto. Per questo i carabinieri stanno ora cercando i presenti, per interrogarli.