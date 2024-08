Napoli il Comune dichiara guerra alla monnezza | via al piano di pulizia straordinaria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildi, per volontà del sindaco Gaetano Manfredi, ha predisposto un programma speciale diche prevede:e lavaggio campane,e lavaggio cassonetti, spazzamento e lavaggio strade. Nello specifico il diserbo e il lavaggio dei marciapiedi per un totale di 183 strade, 459 postazioni di campane per un numero totale di 1.205 campane. “Continua l’opera di miglioramento dei servizi e della vivibilità cittadina messa in campo dgiunta Manfredi nei vari settori della vita quotidiana pubblica. In particolare in questo caso si interviene sul decoro e sulladi strade, piazze e marciapiedi”.