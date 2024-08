Moda in crisi il ministero si muove | Ecco il pacchetto contro il crac

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Ci siamo impegnati ad assicurare assieme all’Abi la rimodulazione dei prestiti bancari, a garantire alle imprese del settore l’utilizzo a pieno delle risorse per gli ammortizzatori sociali e a introdurre una misura saldo e stralcio in merito all’annosa questione dei crediti di imposta". Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, uscendo ieri dalla riunione del tavolo permanente della, istituito dal Mimit per accogliere le istanze del settore. ll sistemadel distretto Prato-Firenze e le produzioni dell’area del Cuoio, lo ricordiamo, vivono dal 2022 un forte rallentamento anche per fattori congiunturali come il calo dei volumi produttivi, la contrazione dei consumi e le incognite geopolitiche. I numeri del distretto pratese parlano di un 2024 complicato: -7,8% di produzione nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023.