Mijaín López Núñez storia del lottatore cubano diventato leggenda | 5 ori consecutivi alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un oro che sa di, campionedi lotta greco-romana, ha vinto la sua quinta medaglia d’oro olimpica consecutiva nella stessa disciplina. Un record che fa di lui probabilmente il più grande olimpionico dell’era moderna. Pechino 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020, Parigi 2024. Sempre oro. Sempre lui, il “colosso di Herradura” che dedica le sue vittorie a Fidel Castro. Non ci sono riusciti campioni del calibro di Michael Phelps, che pur avendo fatto incetta di medaglie olimpiche (di cui ben 23 d’oro) si è fermato a quattroconsecutive vinte. Così come Carl Lewis, Alfred Oerter, Kaori Icho, Paul Elvstrøm, Vincent Hancock e Katie Ledecky, anch’essi sul gradino più alto del podio per quattro Giochi. Lui sì. Il primo di sempre. A pochi giorni dal suo 42esimo compleanno.