LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marsaglia 12 dopo la prima rotazione della semifinale dai tre metri

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 10.20 Il coreano Yi va con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti in posizione carpiata e ottiene 66.30, per un totale di 134.50. 10.19 Il colombiano Uribe ottiene 66.30 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e totalizza 139.40. 10.18 Secondache inizia con il dominicano Ruvalcaba che ottiene 58.50, per un totale di 133.30 nel doppio e mezzo indietro carpiato. 10.17è 12° con 68.20la, mentre al comando sono Laugher e Wang con 86.70. Ricordiamo che i primi 12 avranno accesso alla Finale. 10.15 Ecco il secondo cinese, Wang Zongyuan, che ottiene con il triplo e mezzo ritornato raggruppato lo score di 86.70 e pareggia lo stesso riscontro di Laugher. 10.