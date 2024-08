L’attore di House of the Dragon Aegon parla del suo personaggio nella Terza Stagione

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Nonostante le avversità affrontate da ReIIsecondadiof theTom Glynn-Carney promette che gli spettatori vedranno un lato completamente nuovo del suo. Dopo essere stato gravemente bruciato dal fratello,è diventato “un guscio di se stesso”, trascorrendo le giornate confinatosua camera da letto. Tuttavia, questa esperienza ha acceso un “fuoco” nei suoi occhi, che alimenta il suo desiderio di vendetta contro coloro che gli hanno fatto del male. Ecco come saràdiof the“Penso che gli abbiano portato via molto del suo bottino per via della natura di quanto fosse restrittivo: essere bruciati a quel livello ti fa perdere molto della tua capacità di movimento e della tua sicurezza.