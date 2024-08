Lastello | l’agenzia marketing specializzata nelle onoranze funebri

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) C’è un momento della vita che vorremmo non arrivasse mai. Prima o poi, però, purtroppo dobbiamo affrontarlo. Parliamo della morte: il lutto che può farci piangere la scomparsa di un proprio caro è un momento doloroso e in una condizione psico-fisica non ottimale bisogna pensare anche ai riti del caso, come il funerale. Questa, indubbiamente, la ‘fase’ materiale più complessa: il costo di una funzione funebre, del resto, non fa certo strappare un sorriso e proprio per questo motivo circa 10 anni fa è natonegli anni ha aiutato migliaia e migliaia di persone a trovarefunebre migliore, ottenendo il giusto compromesso tra qualità e prezzo, grazie agli standard ed ai controlli effettuati per tutte leiscritte.