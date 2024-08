Katiusha Campanella scomparsa da Casale sul Sile I messaggi agli amici | Sto bene ma a casa non ci torno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Treviso, 7 agosto 2024 – Treviso in apprensione per, 21enne disuldal 4 agosto. La prefettura di Treviso e il comune di residenza della giovane hanno lanciato un appello a seguito della denuncia presentata dai genitori, che domenica avrebbero trovato la finestra aperta e nessuna traccia di lei. La speranza che sia sana e salva è accesa, considerando che, nonostante abbia bloccato i contatti dei genitori e dei carabinieri,si sarebbe fatta sentire d, assicurando di starma di non avere intenzione di tornare a. Sembrerebbe quindi a tutti gli effetti un allontanamento volontario. La madre ha raccontato al Gazzettino cheaveva espresso la volontà di andare in vacanza con un amico che ha conosciuto da poco, ipotesi alla quale i genitori si erano opposti.