Intitoliamo il Ridotto degli Animosi al poeta dialettale Mauro Borgioli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Successo a Torano per la serata dedicata a. E’ stata presentata l’opera omnia pubblicata dalla Sea di Luca Galeazzi con il titolo “La colpa ad’ è dl vent”. Una serata che ha ricordato l’illustre carrarino precursore delle pubblicazioni in dialetto, tra i fondatori dell’ente Cultura e sport, del premio Gino Bottiglioni. Hanno partecipato Gualtiero Magnani, che ha ricordarto come in città manchi una compagnia, Alma Vittoria Cordiviola che ha interpretato i suoi brani, il nipote Maurizio Da Mommio, che ha ricordato alcuni aneddoti che hanno contribuito a dare un’immagine diversa da quella austera che appariva in pubblico.