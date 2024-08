Inter-Al-Ittihad Inzaghi | Preparazione più difficile con arrivi scaglionati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Battuta d’arresto in amichevole per l‘, sconfitta per 2-0 all’U-Power Stadium di Monza dall’Al-. I nerazzurri sono ancora un cantiere in corso e c’è tanta differenza di condizione anche a causa del rientro dei nazionali avvenuto solamente negli ultimi giorni. Una situazione che il mister Simoneanalizza così. “Sappiamo che dobbiamo migliorare e anche dove dobbiamo farlo – le parole del tecnico nerazzurro a margine del test amichevole – Nulla che mi sorprende in questo inizio di stagione: queste sono tappe di avvicinamento alla gara del 17 agosto a Genova. Quest’anno è unadiversa, piùa causa di tutti gli, ma tutti i ragazzi stanno avendo un ottimo atteggiamento”. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH-Al-: “piùcon” SportFace.