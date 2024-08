Il j' accuse di Toti alla politica | Debole verso la magistratura Ora immunità ai governatori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ha scelto Roma per tornare al centro della scena, Giovanni, dopo le dimissioni da presidente della Regione Liguria. Lo ha fatto vedendo di buon mattino, ieri, i rappresentanti Maurizio Lupi, Ilaria Cavo, Pino Bicchielli del suo partito di riferimento, «Noi moderati». È stata la prima trasferta per, dopo gli arresti domiciliari scontati in Liguria, per ledi corruzione e finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta in cui è coinvolto, e per la quale è stato rinviato a giudizio. «Non mi sono sentito abbandonato. Non ho la sindrome dell'abbandono», ha affermatocon riguardo all'atteggiamento avuto nei suoi confronti dcoalizione di centrodestra. «Sto benissimo anche da solo- ha aggiunto l'ex governatore ligure - Quindi al di là di tutto, non ho questo genere di sentimenti.