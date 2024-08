II mercato Brancolini firma un triennale con gli azzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Risolta la questione portiere, le attenzioni delazzurro sono tutte rivolte al centrocampo con un occhio alla difesa. Partiamo dal grave infortunio alla caviglia dell’estremo difensore Perisan, che ha costretto il diesse Roberto Gemmi a correre ai ripari assicurandosi le prestazioni del 23enne ex Lecce, Federico(nella foto). Il portiere modenese ha infatti svolto ieri le visite mediche eto uncon il club azzurro. Per quanto riguarda il centrocampo, dove almeno un paio di colpi saranno fatti, il casting resta sempre nutrito. Le piste più calde sono quelle che portano a Ronaldo Vieira della Sampdoria, con cui si potrebbe anche imbastire uno scambio con lo svizzero Nicolas Haas che continua a interessare ai doriani così come il giovane difensore Gabriele Guarino, sul quale però appare in vantaggio la Carrarese.