Highlights finale skateboarding maschile con Alex Sorgente Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilcon glidelladiparkalledi. Sesto postoper un ottimo, che non è riuscito a ripetere il 91.14 siglato nelle qualificazioni, fermandosi a 84.26. In ogni caso rimane un'ottima prova da parte dello skater italo americano, alla prima esperienza olimpica. La medaglia d'oro va all'australiano Keegan Palmer, che si conferma campione olimpico dopo l'oro di Tokyo. Argento per lo statunitense Tom Schaar, bronzo a sorpresa per il brasiliano Augusto Akio. Di seguito le migliori run della.