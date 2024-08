Hera ok la semestrale Ecco i piani ferraresi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Cda del Gruppoha approvato all’unanimità i risultati consolidati del primo semestre 2024. Il semestre, spiega una nota, "si chiude con risultati economici e investimenti operativi in crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, in uno scenario di mercato più stabile per la minor volatilità dei prezzi delle commodity energetiche, anche se non ancora pienamente rientrato ai livelli pre-crisi". Le buone performance economico-finanziarie "sono frutto del consolidato modello industriale multibusiness del Gruppo, bilanciato tra attività regolamentate e a libera concorrenza". La relazioneconsolidata al 30 giugno dimostra, la grande solidità patrimoniale e finanziaria della multiutility e riconferma "l’attenzione verso la crescita resiliente e sostenibile dell’azienda e dei territori serviti, con la creazione di valore per tutti gli stakeholder".