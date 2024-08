Fedez beccato a baciare l’ex fidanzata di un cantante di Amici | spunta il nome

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sembra che i baci pernon siano un problema in questa estate 2024 trascorsa da single e da ex marito di Chiara Ferragni. Sembrava inizialmente che Federico Lucia stesse iniziando una relazione amorosa con Garance Authie, giovane modella francese con il qualeè stato avvistato in diverse occasioni. Nelle ultime ore però sono emerse testimonianze sule una nuova ragazza, con la quale ci sarebbe stato anche un bacio: scopriamo chi è. Nuova fiamma per: ile la segnalazione sul bacio La segnalazione sue questa ragazza è arrivato al blog di notizie e intrattenimento VeryInutilPeople, che l’ha condivisa prontamente nelle sue Instagram Stories: “Ho vistoieri sera al Phi Beach dare un bacio a stampo a questa ragazza con il caschetto. Niente video purtroppo, non ho fatto in tempo. Io ho visto solo un bacio, erano al tavolo insieme ad altre persone”.