EdiliziAcrobatica 706 milioni di ricavi in 6 mesi senza bonus

(Di mercoledì 7 agosto 2024), attiva nelle ristrutturazioni di esterni, nei primi seidel 2024 ha registroper 70,6dai 77,6dello stesso periodo dell'anno scorso di cui 15,9era stati prodotti da Acrobatica Energy grazie al super. A partire da gennaio il business di Energy è stato trasformato e oggi Acrobatica Energy è di fatto una start-up attiva nel fotovoltaico. "Abbiamo sempre sostenuto che ilfacciate e il superrappresentassero un elemento straordinario rispetto all'andamento del comparto dell'edilizia in generale e rispetto al nostro business ordinario. Oggi, questo si evidenzia in particolare neiconsolidati che derivano dal nostro core business, e non beneficiano più delle opportunità derivanti daisopra citati- commenta Anna Marras, ceo di-.