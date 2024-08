Credito d’imposta il Governo stanzia 16 mld di euro | fondo raddoppiato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Il Cdm ha approvato le norme per ildi imposta. Abbiamo inserito 1,6 miliardi che raddoppiano ilper ildi imposta che raggiunge i 3,2 miliardi». Lo ha detto il ministro per gli affaripei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, definendo l’importo dellomento «di gran lunga superiore». «Dobbiamo completare la fase di verifica delle domande» ha precisato Fitto. «Il meccanismo messo in campo oggi non solo garantisce le coperture finanziarie ma crea anche le condizioni per dare una risposta strutturale. Questo penso che sia un modo chiaro per evitare polemiche», ha concluso il ministro. L'articolo, il1,6 mld diproviene da Ildenaro.it.