Coppa italia Biglietti in vendita Promozione per gli abbonati

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Aperta ladeiper la partita di sabato alle 20.45 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Catanzaro, valida per il secondo turno di, con unaper gli. Chi ha sottoscritto l’abbonamento potrà acquistare il tagliando di Maratona al 5 euro e quello di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore a 10 euro. Isono inall’Empoli Store di piazza della Vittoria, all’Empoli Point allo stadio e all’Unione Clubs Azzurri in via della Maratona, oltre che online collegandosi a empolicalcio.vivaticket.it. Il giorno della partita alle biglietterie dello stadio (dalle 18) non sarà attiva la promo dedicata agli. Per info utilizzare pure il servizio WhatsApp 379 1260302.