Carini–Khelif | le polemiche che fanno male allo sport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La recente polemica scoppiata dopo l'incontro di boxe tra l'italiana Carini e l'algerina Khelif ha richiamato l'attenzione su di una questione che già ha fatto discutere: l'equità delle gareive quando sono coinvolti atleti transgender o, come in questo caso, intersex. Angela Carini si è ritirata dopo soli 46 secondi dall'inizio del match dopo aver ricevuto un pugno troppo potente. Questo ha sollevato domande sulla correttezza del combattimento, ritenuto da molti iniquo proprio per la differenza di forza tra le due atlete dovuta alle caratteristiche genetiche dell'algerina. Khelif, pur essendo nata femmina, ha nel suo DNA il cromosoma maschile Y, livelli di testosterone naturalmente più alti e conseguentemente una prestanza fisica che si avvicina a quella maschile.