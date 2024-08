Calciomercato Atalanta blitz per Retegui | il centravanti in arrivo dal Genoa per 25 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Bergamo –dell’vicinissima a chiudere l’acquisto, a titolo definitivo, di Mateodalper un affare da 25. Affare maturato nel corso della giornata, con un’accelerazione improvvisa nel pomeriggio: ilargentino naturalizzato italiano, 4 gol in 12 presenze con l’Italia, è pronto a trasferirsi a Bergamo per rimpiazzare l’infortunato Gianluca Scamacca, fuori almeno fino a gennaio, e poi giocarsi con il cannoniere capitolino il posto datitolare nell’come nell’Italia. Classe 1999, cresciuto nel Boca Juniors,è esploso con il Tigre, segnando 33 gol in due stagioni: nel 2023 il trasferimento al. On cui ha realizzato 7 gol in 29 gare di serie A e 2 gol in altrettante gare di Coppa Italia.