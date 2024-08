Blinken a Israele e Iran | no escalation

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 7.55devono "evitare l'del conflitto" in Medio Oriente. Lo ha detto il segretario di Stato americano,, parlando con i giornalisti ad Annapolis, in Maryland. "Il nostro impegno per la sicurezza diè ferreo. Continueremo a difenderedagli attacchi dei gruppi terroristici o dei loro sponsor,proprio come continueremo a difendere le nostre truppe () ma tutti dovrebbero capire che ulteriori attacchi non faranno che perpetuare il conflitto, l'instabilità e l'insicurezza per tutti".