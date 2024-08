Big E | Attualmente sto alla grande ma non ho il via libera per lottare

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Come ormai tutti sappiamo Big E è ai box da ormai un paio anni, il membro del New Day si è infatti infortunato in una puntata di SmackDown andata in onda l’11 marzo 2022 mentre stava combattendo in un match contro Ridge Holland. Big E da quel momento ha continuato a tenere informati tramite i social i suoi fan riguardo il suo percorso verso la guarigione e nonostante non fosse attivo sul quadrato ha continuato a presentare programmi e show televisivi riguardanti il wrestling. In una sua recente intervista con Chris Vannini, Big E ha aggiornato il WWE Universe riguardo il suo stato di salute: “Sono passati ben 2 anni da quando mi sono rotto il collo. Ho fratturato la vertebra C1 in due punti e anche la C6, tuttavia mi sento benissimo. Non ho problemi di dolore, disagio, debolezza o altri. La mia forza è ottima.