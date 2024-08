Berrettini colpo di scena | è successo al fotofinish

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 7 agosto 2024), il clamorosodiquando nessuno lo credeva più possibile: ultim’ora, adesso è ufficiale. Il Masters 1000 di Montreal deve ancora entrare nel vivo, ma il pensiero già va al prossimo appuntamento della stagione sul cemento. Subito dopo la trasferta in Canada scoccherà l’ora del Cincinnati Open, che assegna altri 1000 punti e che sarà determinante, in quanto tale, ai fini della classifica mondiale. Matteoè pronto a tornare in campo (LaPresse) – Ilveggente.itLa buona notizia, arrivata solo qualche ora fa, è che ai nastri di partenza ci sarà anche un atleta che ha rischiato di saltare l’evento. Si tratta di Matteo, che avrebbe dovuto disputare le qualificazioni e per il quale, invece, si sono spalancate le porte del tabellone principale.