Basket giovanile 2 Under19 eccellenza Faenza c’è

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La Raggisolaris Academyparteciperà al massimo campionato nazionale. Nella stagione 2024/25 i manfredi saranno delle iscritte all’Under 19, dove militano tutte le maggiori società italiane come Olimpia Milano, Reyer Venezia, Virtus Bologna e Fortitudo Bologna. Un traguardo storico perché mai nella provincia di Ravenna una società maschile aveva preso parte a quel torneo. La partecipazione è arrivata grazie al secondo posto conquistato nelle finali nazionali Under 19 Gold disputate a giugno a Cecina, che hanno consentito alla Raggisolaris Academy di avere una wild card per chiederne l’iscrizione, domanda accettate dalla Fip nei giorni scorsi. "È davvero una grande soddisfazione per una società che è nata nel 2015 e che ha compiuto passi da gigante in questi anni – spiega il presidente Cristian Fabbri – e la voglia condividere con tutto lo staff dell’Academy.