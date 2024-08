Atletica Andy Diaz | In Finale voglio far vedere quello che so fare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Insul filo. L’italo-cubanoha conquistato l’accesso alla sua primaolimpica nel salto triplo e i brividi sono stati tanti. Nelle eliminatorie allo Stade de France,non ha trovato mai la cadenza giusta, non riuscendo ameglio di 16.79 che gli ha consentito comunque di entrare con l’ultimo riscontro utile nell’atto conclusivo. Un’attesa snervante fino alla fine per sapere se l’obiettivo fosse stato centrato, ma alla fine così è stato. Tra due giorni, venerdì sera, il vincitore delle ultime due finali di Diamond League proverà a giocarsi le sue carte in una stagione all’aperto resa complicata da alcuni problemi all’adduttore, con soltanto una gara disputata prima dei Giochi. “Inci dimentichiamoche è successo oggi efarcosa so“, le parole di