Amici amici ti legan la bici…

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Alla stazione continua il solito disimpegno civile, senza che nessuno intervenga, tanto per cambiare. C’è un apposito spazio dove parcheggiare le biciclette, sul piazzale esterno, con tanto di stalli e segnaletica e l’aretin demente che fa? Ovvio, la lega agli alberi! Forse spera, come nella favola di Pinocchio, che sotto l’alberello si moltiplichi come gli zecchini? Più facile che venga rubata, direi, dai Gatti e dalle Volpi di turno, ma al coglion aretino poco importa. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2024/08/-ti--la-bici.