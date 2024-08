Affari al rallentatore | I saldi? Dilazionati Servono i grandi eventi E si pensa già al Natale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Ylenia Cecchetti Estate rovente e ’ballerina’. Sicuramente unica per Empoli che con un sindaco neo eletto, per la prima volta nella sua storia, è andata al ballottaggio. Cambio di giunta, passaggio delle consegne. Un tempo contro ogni previsione dilatato quello delle amministrative, che ha complicato per burocrazia alcune questioni. Dal calendario degli appuntamenti estivi già condiviso sono stati almeno due i ’assenti’. È stato un luglio senza la consueta Notte bianca, manifestazione di punta del commercio empolese. A saltare anche il Beer Fest (previsto dal 4 al 7 luglio). Entrambi glierano già in brochure, ma le settimane di attesa per le elezioni hanno bloccato l’iter, alcune iniziative sono state cancellate, altre prorogate. Tra ricuciture e accorgimenti vari, non ci sono stati i tempi tecnici dagli uffici per seguire le scadenze.