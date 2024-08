Addio acne | i benefici impensabili dell’acqua per una pelle sana e luminosa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I consigli della Dottoressa Ines Mordente suiper, brufoli egrassa La, l’organo più grande del nostro corpo, richiede cure e attenzioni costanti e bere acqua è uno degli accorgimenti più semplici, naturali ed efficaci. La dottoressa Ines Mordente, Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia e Venereologia cispiega come una buona idratazione sia fondamentale per il benessere della nostra. «Bere acqua mantiene laidratata dall’interno ed è essenziale per la sua elasticità e luminosità. Unaben idratata è meno incline a sviluppare rughe e segni di invecchiamento precoce».