Addio a Lino Jannuzzi il giornalista ed ex senatore di Forza Italia è morto a 96 anni

(Di mercoledì 7 agosto 2024). Ile politico èall’età di 96. Lo si apprende dalla famiglia.era nato a Grottolella, in provincia di Avel, nel 1928. Aveva cominciato la sua carriera all’Espresso. Con Eugenio Scalfari firmò l’inchiesta sul Sifar, il Servizio informazioni dellearmate, che svelava il progetto di colpo di Stato ribattezzato piano Solo: la querela del generale GiovDe Lorenzo costò ai due giornalisti una condanna, ma entrambi evitarono il carcere grazie all’immunità offerta dal Partito Socialistano, che li candidò in Parlamento. L’anno dopo, alle politiche del 1968,fu eletto. Nella sua carriera, ha lavorato per il settimanale Tempo Illustrato, ha diretto Radio Radicale, Il Giornale di Napoli, l’agenzia di stampa Il Ve. Negli ultimiha collaborato con Panorama e Il Giornale.