Vela Tita Banti reagiscono da campioni e si presentano in Medal Race con un margine importante nei Nacra17

(Di martedì 6 agosto 2024) Giornata ad alta tensione in quel di Marsiglia per la flotta dei Nacra 17, impegnata nelle ultime regate di qualificazione verso ladei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ruggeroe Caterinasi presentavano al day-4 in testa alla classifica generale con 14 punti disui primi inseguitori, un vantaggio conservato anche al termine delle tre prove odierne dopo aver rischiato però di compromettere quanto costruito nei giorni scorsi. Il fenomenale equipaggio azzurro è incappato infatti in una squalifica per partenza anticipata nella10 (la prima di oggi), ritrovandosi improvvisamente con uno scarto molto pesante sul groppone da dover gestire nelle ultime regate di Opening Series.