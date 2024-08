Uomini e Donne Anticipazioni | Rivoluzione in arrivo!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 6 agosto 2024)torna a settembre con una stagione piena di sorprese: nuovi tronisti, ritorni inaspettati e possibili addii. Scopri tutte lesul dating show più amato d’Italia! Il dating show più amato d’Italia si prepara a riaprire i battenti., il programma cult di Maria De Filippi, tornerà presto a far sognare il pubblico con nuove storie d’amore e colpi di scena. Lesulla prossima stagione stanno già facendo impazzire i fan, con rumors e indiscrezioni che si rincorrono sui social. Secondo fonti vicine alla produzione, le telecamere torneranno ad accendersi negli studi Elios di Roma tra fine agosto e inizio settembre. Il 9 settembre è la data cerchiata in rosso sul calendario: quel lunedì Canale 5 manderà in onda la prima puntata della nuova edizione, pronta a conquistare ancora una volta il cuore dei telespettatori.