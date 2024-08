Una dose di energia freschezza e stile non covenzionale è in arrivo dalla capitale scandi e dalle sue it-girl super fashion

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Ha conquistato ufficialmente il suo posto accanto alle capitali della moda più importanti (New York, Londra, Milano e Parigi). La suaweek gode ormai di status e credibilità, ed è tra le più attese dell’anno. E anche quest’anno dallo street style i look della CopenhagenWeek arrivano come ossigeno e aria fresca a nutrire l’immaginario un po’ stantio, classico e noioso che va in scena nelle classiche capitali europee. Agli outfit rassicuranti, minimal e sempre un po’ uguali a loro stessi che ultimamente arrivano dal quadrilatero della moda estrade parigine fanno eco così i looknavi.