Tombi! Special Edition – La recensione di un capolavoro sfortunato

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 6 agosto 2024) Per quelli della “vecchia generazione”,! rappresenta uno di quei ricordi agrodolci a metà strada tra l’amore e un malinconico rammarico. Osannato dalla critica per una lunghissima serie di qualità tali da renderlo precursore di un genere già nel lontano 1997, ma stroncato da vendite tutto tranne che lusinghiere (complice un periodo di uscite così impressionanti da passare alla storia), l’opera del leggendario Tokuro Fujiwara (creatore, giusto per dirne una, dell’altrettanto leggendario Ghosts ‘n Goblins) è uno degli esempi perfetti di successo ingiustamente mancato, una potenziale killer app dell’allora prima PlayStation che, per colpe non imputabili alla stessa IP o al team di sviluppo, non raggiunse il meritato Olimpo.