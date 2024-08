Terribile tempesta almeno 4 morti | rischio inondazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

– Latropicale Debby si è trasformata in uragano ieri sera, mentre si avvicinava alla costa occidentale della Florida, che dovrebbe raggiungere oggi, con ildi precipitazioni "storiche": lo ha fatto sapere poco fa il Centro Uragani degli Stati Uniti (Nhc). Il centro ha messo in guardia contro una "grave minaccia di inondazioni" nel sud-est del Paese nel corso della settimana. Debby è al momento un uragano di categoria 1, la più debole su una scala di cinque. Secondo i media locali, sono stati emessi ordini di evacuazione in diverse contee della Florida.