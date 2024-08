Tennis Open di Senigallia si gioca sognando gli Internazionali al Foro Italico

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 6 agosto 2024) Il torneo, che inizia l’8 agosto, qualifica per il torneo romano del prossimo anno, 6 Agosto 2024 –si appresta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendariotico estivo: il TorneoCittà di, memorial Claudio Brunetti. L’edizione 2024, in programma dall’8 al 22 agosto presso i campi dadel Vivere Verde, si preannuncia come un’edizione di particolare rilievo. La Federazione Italianae Padel (FITP) ha infatti scelto il torneo senigalliese come tappa di prequalificazione agliBNL d’Italia 2025, conferendo all’evento un’importanza ancora maggiore rispetto alle edizioni precedenti. Già considerato tra i torneipiù prestigiosi d’Italia, con montepremi di 6.000 € nel 2022 e 8.000 € nel 2023, quest’anno l’evento vedrà un montepremi totale di 10.880 €, con 2.900 € destinati al vincitore.