Squadra rivoluzionata e Parisi in panchina | obiettivo tornare al top

(Di martedì 6 agosto 2024) Il Volley Bergamo si ritrova domani per incominciare la stagione del rilancio. Dopo essersi salvata all’ultimissimo respiro e aver evitato una retrocessione che avrebbe avuto del clamoroso, soprattutto per il blasone di una società che più vincente non si può perlomeno in Italia, Bergamo riparte da coach Carloe da unatutta da scoprire. La stella dellasarà l’opposta Vittoria Piani che, dopo aver centrato il grande slam l’anno scorso con Conegliano vincendo tutto in Italia e in Europa, è chiamata a guidare l’attacco delle bergamasche facendo valere tutto il suo talento. Team nuovo di zecca con la palleggiatrice, la statunitense Evans proveniente da Michigan a dirigere le operazioni e a formare la diagonale con "watch" Piani.