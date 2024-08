SKY – Mario Rui verso l’addio Natan corteggiato da tre squadre | Neres e Lukaku nel mirino

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 6 agosto 2024)Rui pronto a partire, interesse di Empoli, Parma e Verona per. Il Napoli lavora agli arrivi di Davide Romelu. La redazione di Sky Sport ha recentemente fornito importanti aggiornamenti riguardo le mosse di mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Con Antonio Conte alla guida tecnica, il club partenopeo sta valutando attentamente le proprie strategie per rafforzare la squadra e liberarsi di alcuni esuberi.Rui fuori dai piani,’ in Serie A Uno dei principali argomenti trattati è stato il futuro diRui. Secondo Sky Sport, il terzino portoghese non rientra nei piani di Conte per la prossima stagione. Il giocatore ha ottenuto qualche giorno di permesso per cercare una nuova destinazione che possa garantirgli più spazio e continuità. La sua uscita potrebbe liberare risorse importanti per nuovi acquisti.