Si muovono i prezzi di benzina e diesel quando conviene fare il pieno

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancora in forte calo le quotazioni dei prodotti raffinati, ancora ribassi sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Stessa mossa per IP, mentre per Q8 registriamo un ribasso di due centesimi sullae di uno sul gasolio. Tutti movimenti i cui effetti sulle medie deipraticati alla pompa si vedranno domani.