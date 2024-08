Sanchez ritorno vicino in Serie A dopo l’Inter! Le opzioni contrattuali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) ldi AlexisinA sembra sempre più, con l’Udinese che lavora intensamente per riportare il cileno in Friuli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante cileno potrebbe presto essere presentato ufficialmente dalaver vissuto un’esperienza bis al, dove ha contribuito dalla panchina alla conquista dello scudetto sotto la guida di Simone Inzaghi,è pronto a rimettersi in gioco con i colori bianconeri, riaprendo una pagina della sua carriera iniziata proprio con l’Udinese nel lontano 2008. Attualmente svincolato, il 35enne attaccante cileno crede ancora di poter dare molto al calcio europeo. La sua esperienza e il suo talento rappresenterebbero un’aggiunta preziosa per la squadra friulana, che sta cercando di chiudere l’accordo economico e contrattuale con l’entourage del giocatore.