Russo come Rivera | che rimonta L’Italia ribalta un Giappone stellare Ora l’esame di francese per sognare

(Di martedì 6 agosto 2024) ITALIA 32 (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15) ITALIA: Romanò 19, Lavia 19, Galassi 11, Giannelli 5, Michieletto 24,10, Balaso (L), Sbertoli, ne Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta, Porro. All. De Giorgi: Ishikawa 32, Yamauchi 6, Nishida 22, Ran 16, Kentaro 5, Sekita, Yamamato (L), Onodera 1, Fukatsu, Miyaura, Otsuka, Kai. Al. Blain Arbitri: Ivanov (Rus) e Maroszek (Pol). Note: spettatori 9.166. Durata Set: 26’, 27’, 36’, 33’, 22’. Italia: 6 a, 23 bs, 15 m, 32 e.: 7 a, 17 bs, 2 m, 25 e. dall’inviato Chi l’ha vista in tv non la dimenticherà mai, figuriamoci chi c’era dal vivo. È statoItalia-Germania 4-3 a Messico ’70, sostiene chi c’era all’epoca del gol di